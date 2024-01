Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Głubczycach?

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Głubczyc czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Głubczyc najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA)”?

Przegląd grudnia 2023 w Głubczycach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Życie rodzinne bywa trudne. Oto najlepsze memy z rodzicami i dziećmi, które podbijają sieć 24.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Prasówka styczeń Głubczyce: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Głubczyc. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stajenki z żywymi zwierzętami znów nas zachwycą. Sprawdziliśmy, gdzie są żywe szopki na Opolszczyźnie. Ta tradycja ma już 800 lat Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.

📢 Udana akcja kryminalnych z Głubczyc. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali ponad kilogram narkotyków Amfetamina, płynna amfetamina, haszysz oraz tabletki ecstasy - łącznie ponad kilogram zakazanych substancji. Kryminalni z Głubczyc rozpracowali grupę posiadającą znaczną ilość narkotyków. W grę wchodzi również nielegalny handel. Trzem mężczyznom postawiono zarzuty. Grodzi im nawet do 10 lat więzienia.

📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Tajemniczy i zapomniany obiekt w lesie. Poznajmy jego historię Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Kościół na Cvilinie w Czechach czeka dwuletni remont. To popularny cel pielgrzymek wiernych również z Opolszczyzny W 2024 roku rozpocznie się generalny remont kościoła pielgrzymkowego Matki Bożej Bolesnej na wzgórzu Cwilin (czeski Cvilin) w czeskim Karniowie (czeskim Krnovie). Świątynia jest najczęściej odwiedzanym kościołem w całej diecezji ostrawsko-opawskiej. To popularny cel również wielu turystów i pielgrzymów z Polski.

📢 Powiat głubczycki, w partnerstwie i w pojedynkę korzysta z funduszy unijnych W latach 2007-2018 łącznie na terenie powiatu głubczyckiego zrealizowano 424 projekty na całkowitą wartość 696,67 mln złotych, z unijnym dofinansowaniem rzędu 516,04 mln złotych. Dzięki temu powstały nowe place zabaw, ścieżki rowerowe, wsparto przedszkola i szkoły oraz zapewniono dzieciom zajęcia dodatkowe. Zakupiono również bardziej ekologiczne autobusy, skanalizowano miejscowości, a przedsiębiorstwa otrzymały dotacje. Powiat głubczycki wyróżnia to, że posiada on aż 336,47 km dróg, co w skali krajowej jest ewenementem. Z tego też powodu Fundusze Europejskie powiecie wydatkowane są w dużej mierze na remonty dróg.

📢 Na opolskie drogi wchodzi odcinkowy pomiar prędkości. Są kontrowersje dotyczące terminu Urządzenia systemowe zamontowano w powiatach głubczyckim oraz brzeskim. Przekroczenie tam średniej dozwolonej prędkości jazdy będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego. Informacje o terminie rozpoczęcia pomiarów są niejednoznaczne. 📢 Zatopione wsie na dnie jeziora. Woda pochłonęła okazałe domy i pensjonaty. Co z nich zostało? W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 11 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie. Masz ponad pół miliona? To możesz kupić jedną z tych bryk [GRUDZIEŃ 2023] Wśród 11 najdroższych samochodów używanych, które są obecnie do kupienia na Opolszczyźnie, reprezentowane są tylko trzy marki. I to wszystkie trzy niemieckie! Sprawdziliśmy, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. Zobacz w naszej galerii.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne