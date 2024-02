Prasówka tygodniowa z 4.02.2024 w Głubczycach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Głubczyce, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach otwarto nową pracownię terapii zajęciowej, zwaną „Pralnią”. Inicjatywa ta jest częścią większego projektu unijnego, który miał na celu poprawę warunków dla pacjentów szpitala, zwracając szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby.

Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych!

60-latek odkręcił 11-kilogramową butlę z gazem i groził, że wysadzi siebie oraz wszystkich dookoła. Obezwładnili go głubczyccy policjanci. Pogotowie ratunkowe zabrało desperata do szpitala.