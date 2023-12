Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Głubczyce, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głubczyc

Przegląd tygodnia: Głubczyce, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.

Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Pomoc dzieciom, rodzicom, wspieranie adopcji - to niektóre z zadań, które realizuje Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia. Tradycyjnie taca zbierana podczas pasterek odprawianych w kościołach diecezji opolskiej zasili konto tej organizacji. Co konkretnie zorbiła fundacja w minionym roku? Biskup opolski Andrzej Czaja informuje o tym w specjalnym komunikacie.