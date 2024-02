Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Głubczycach?

Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.

Starszy mężczyzna był na skraju wyczerpania. Policjanci niemal w ostatniej chwili przybyli do mieszkania, gdzie zastali marznącego seniora. On sam nie miał już siły sobie pomóc. Życie mężczyzny uratował sąsiad, który zadzwonił na numer alarmowy 112.

Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

Skoda Kodiaq to wciąż jeden z najlepszych rodzinnych SUV-ów na rynku. Co prawda model ten doczekał się następcy, ale to idealny moment na to, aby rozejrzeć się za egzemplarzem z drugiej ręki, póki jest to wciąż aktualne i świeże auto. Jakie są recenzje dotyczące tego modelu? Na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu?

"Z Pokłonem Trzech Króli", tak brzmi nazwa tradycyjnego już koncertu kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych w poetyckiej oprawie organizowanego w głubczyckim klasztorze oo. franciszkanów każdego roku w święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia). W tym roku wydarzenie odbyło się już jedenasty raz.

Na trasie pomiędzy Nogowczycami i Balcerzowicami pijany kierowca wjechał w inne auto. Sprawca „wydmuchał” ponad dwa promile.