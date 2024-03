Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Głubczyce, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Głubczyc

Przegląd tygodnia: Głubczyce, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Głubczyc najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Na granicy w Paczkowie i Pietrowicach Głubczyckich rolnicy z Polski i Czech demonstrowali swoją solidarność”?

Brytyjska grupa Depeche Mode zagrała we wtorek 27 lutego pierwszy ze swoich dwóch koncertów zaplanowanych w łódzkiej Atlas Arenie. Fani byli zachwyceni.

Tym razem Dzień Kobiet musi być wyjątkowy! Ulubione damskie święto przypada w tym roku w piątek, co stwarza idealną okazję na zorganizowanie ciekawej wycieczki. Sprawdziliśmy, do których europejskich miast można wybrać się na city break za bezcen – propozycji jest naprawdę sporo, a ceny biletów w obie strony rozpoczynają się od ok. 150 zł.