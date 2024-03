Przegląd prasy z tygodnia 10.03.2024. Co działo się w Głubczycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. [9.03.2024]

Od 25 lat w Opolu-Winowie organizowane są rekolekcje trzeźwościowe. Zaproszenie na trzydniowe wydarzenie. Nadużywanie alkoholu to wciąż poważny problem.

Ten napój orzeźwiający jest popularny jak mało który. Colę piją ludzie na całym świecie, choć należy do najbardziej niekorzystnych dla zdrowia. Nie chodzi przy tym o wysoką zawartość cukru, bo szkodliwość coca-coli zero jest nawet większa niż klasycznej wersji napoju. Zobacz, jak picie coli wpływa na organizm – w krótkim, jak i długim terminie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głubczycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Śmierć bliskiej osoby, a potem żałoba to jedne z najtrudniejszych doświadczeń w życiu człowieka. Choć przemijanie jest naturalne, dla rodziny i bliskich zawsze będzie to doświadczenie tragedii. Śmierci w rodzinie prędzej czy później doświadczają wszyscy, także ludzie bogaci i sławni. Zobacz jakie polskie gwiazdy straciły mężów.

Minął termin zgłaszania kandydatów na radnych w nadchodzących wyborach. Co prawda na oficjalne listy, które opublikuje PKW, musimy zaczekać do 14 marca, jednak część komitetów zaczęła odsłaniać już karty. W poniedziałek (4 marca) swoje „jedynki” do sejmiku województwa ogłosiły Zjednoczona Prawica oraz Lewica.

55-letnia kobieta kierująca mercedesem przekroczyła prędkość, a do tego wyprzedzała na przejściu dla pieszych. Efektem jest tak pokaźna liczba punktów karnych, że oznacza zatrzymanie prawa jazdy.

Skazani dopuścili się kradzieży, kierowania bez uprawnień oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego. Tymczasem ukrywają się przed organami ścigania. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.