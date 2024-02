Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Głubczycach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Około stu ciągników rolniczych blokowało dzisiaj dojazd do autostrady A4 i główne drogi w województwie opolskim. To protest przeciw polityce rolnej, jaką planują komisarze unijni.

Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024

Praca policjantów nie należy do łatwych, a już na pewno nie jest to zajęcie przewidywalne. Kilka dni temu mundurowi z Głubczyc powstrzymali mężczyznę, który za pomocą odkręconej butli z gazem chciał wysadzić dom.

Poseł Marcin Ociepa ogłosił rejestrację swojego komitetu wyborczego o nazwie „Silny Region”. Popierani przez ten komitet kandydaci będą walczyć o władzę w 10 opolskich powiatach. Komitet poprze też szereg kandydatów startujących do samorządów z lokalnych komitetów wyborczych.

Lubicie zwiedzać Europę, siedząc wygodnie w wagonie pociągu? Mamy coś w sam raz dla was: ranking 9 nieoczywistych, pełnych atrakcji europejskich miast, do których najbardziej warto pojechać pociągiem z Polski w lutym. Te miejsca przyciągają atrakcjami dla dzieci, zabytkami, a nawet źródłami termalnymi, w dodatku możecie do nich dojechać bez przesiadek! Zapraszamy do galerii – znajdziecie w niej gotowe pomysły na kolejowe wycieczki.