Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Głubczycach. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Głubczyce, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

"Z Pokłonem Trzech Króli", tak brzmi nazwa tradycyjnego już koncertu kolęd i pastorałek organizowanego w głubczyckim klasztorze oo. franciszkanów każdego roku w święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia). W tym roku wydarzenie odbyło się po raz jedenasty.

Na trasie pomiędzy Nogowczycami i Balcerzowicami pijany kierowca wjechał w inne auto. Sprawca „wydmuchał” ponad dwa promile.

Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Wiemy, kiedy są przyjęcia do opolskiego garnizonu.