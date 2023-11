Prasówka z października 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Do groźnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 423 na odcinku między Zawadzkiem a Kolonowskiem. 26-letni kierowca forda focusa trafił do szpitala.

Z każdym rokiem coraz śmielej organizowane są w wielu miejscach Polski wydarzenia nawiązujące do Halloween. Odpowiedzią na to są cieszące się rosnącą popularnością bale wszystkich świętych. Ich inicjatorzy przekonują, że chcą promować radość i życie, nie śmierć. Kilka takich inicjatyw regularnie odbywa się na Opolszczyźnie. Część z nich w wigilię uroczystości wszystkich świętych, czyli 31 października.

Mężczyźni z różnych zakątków Opolszczyzny spotkali się w niedzielę 29 października w Jemielnicy na tradycyjnym jesiennym nabożeństwie różańcowym Bractwa Świętego Józefa - diecezjalnej męskiej wspólnoty formacyjnej. Spotkaniu przewodniczył biskup Waldemar Musioł. Motywem przewodnim rozważań była postawa błogosławionego Józefa Ulmy i jego rodziny, których relikwie obecne były w jemielnickim sanktuarium. Do wspólnoty przyjęto kilkunastu nowych członków. W galerii znajdują się zdjęcia ze spotkania.

Trwa szczyt sezonu dla producentów chryzantem, którzy ceny hurtowe mają zdecydowanie niższe od tych sprzedawanych przed cmentarzami. Od kilku lat podbijają nasze ogródki, tarasy i balkony w jesiennych dekoracjach. Kwiat przestał kojarzyć się już tylko z cmentarzem, choć nadal chętnie kupujemy grubo i drobnokwiatowe chryzantemy na 1 listopada. Doniczkowe i cięte, wysokie i karłowe w szeregu kolorów do wyboru. Poznaj ceny chryzantem za doniczkę lub sztukę.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Głubczyc. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do przetasowania w składzie zarządu powiatu głubczyckiego doszło podczas czwartkowej (19.10) sesji rady powiatu. Ku zaskoczeniu części z radnych swoją rezygnację złożył starosta Piotr Soczyński wraz z całym zarządem. Kilkanaście minut później w wyniku głosowania wrócił jednak na stanowisko, dzięki czemu mógł wybrać nowych współpracowników.

26-letni kierowca skody doznał poważnych obrażeń po uderzeniu samochodem w drzewo. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala.

Nocne poszukiwania zaginionego 72-latka z gminy Baborów znalazły swój szczęśliwy finał. Mężczyzna był już jednak bardzo osłabiony i wychłodzony.

Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

Rodzinny rajd pieszy na Biskupią Kopę parafii Głubczyce odbył się w górach opawskich. Rodzice z dziećmi i młodzież wspólnie przeszli około 5 kilometrów. Na trasie były też msza święta i gra terenowa, a na szczycie ognisko.