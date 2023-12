Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Głubczycach? Bądź na bieżąco

Kryminalni z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 35-letniego obywatel Bułgarii. Mężczyzna usłyszał blisko 30 zarzutów.

Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

Bartosz Słodkowski zdobył złoty, a jego żona Karolina brązowy, medal mistrzostw Świata w kickboxingu. Zawody odbywają się w portugalskiej Albufeirze. To kolejne sukcesy sportowego małżeństwa z Głubczyc.

23-letnia Sheynnis Palacios z Nikaragui zdobyła tytuł Miss Universe, czyli najpiękniejszej kobiety świata. Na gali finałowej konkursu w egzotycznym Salwadorze wystąpiła także najpiękniejsza Polka, którą jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. W naszej galerii zobaczycie najlepsze zdjęcia z finałowej gali.

Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.

Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.