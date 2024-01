Żłobki w Głubczycach. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

Wyprawka do żłobka - co powinna zawierać?

Rekrutacja do żłobków w Głubczycach

Dzieci mogą zacząć uczęszczać do żłobka zazwyczaj już od 6 miesiąca życia. Niektóre placówki obniżają ten wiek zaledwie do 4 miesięcy. Jest to uzależnione od regulaminu żłobka, a informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w placówce.

Aby zapisać dziecko, należy wypełnić specjalny wniosek i złożyć go w placówce bądź przez Internet na platformie rekrutacyjnej. Terminy, w jakich można zapisać dziecko są różne i zależą od placówki, dlatego warto przeczytać harmonogram rekrutacji wcześniej.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat odwiedź stronę internetową wybranego przez siebie żłobka lub zadzwoń.