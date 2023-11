Tygodniowy przegląd prasy 5.11.2023: Głubczyce, 29.10-4.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głubczyc

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W ubiegłym roku, wg danych GUS, oddawano do użytkowania 27 mieszkań na godzinę. W takim tempie całe opolskie osiedle Wojska Polskiego powstałoby w 15 dni! Brzmi to zaskakująco, ale to tylko dowód na to, że można budować szybko i sprawnie odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe Polaków. A te są niemałe, bo luka mieszkaniowa może wynosić co najmniej milion lokali.

Znowu są śląskie przeróbki znanych przebojów i filmiki nagrane kalkulatorem - czyli to, w czym Frele są najlepsze. Opolski zespół znowu przebojem, a nawet wieloma przebojami, podbija Internet.

Z każdym rokiem coraz śmielej organizowane są w wielu miejscach Polski wydarzenia nawiązujące do Halloween. Odpowiedzią na to są cieszące się rosnącą popularnością bale wszystkich świętych. Ich inicjatorzy przekonują, że chcą promować radość i życie, nie śmierć. Kilka takich inicjatyw regularnie odbywa się na Opolszczyźnie. Część z nich w wigilię uroczystości wszystkich świętych, czyli 31 października.