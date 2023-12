Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Głubczyce, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głubczyc

Przegląd tygodnia: Głubczyce, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W nadchodzące Święta sztuka i technologia spotykają się w wyjątkowym projekcie charytatywnym. Jakub Bischof, założyciel i współtwórca start-upu naffy.io, po raz drugi ruszył z akcją, w której wykorzystuje swoją platformę do zebrania funduszy na szczytny cel. Do końca grudnia każdy może nabyć unikalną cyfrową kartkę świąteczną stworzoną przez znakomitą artystkę Beatę „Barrakuz” Śliwińską. Partnerem projektu w tegorocznej edycji jest Kubota, kultowa marka obuwniczo-odzieżowa. Cały dochód z tej inicjatywy zostanie przekazany Fundacji DAJ HERBATĘ, której głównym celem jest udzielanie wsparcia materialnego i terapeutycznego osobom bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie.

Na wielu wigilijnych stołach nie może zabraknąć karpia. Chociaż promuje się go w niektórych regionach przez cały rok, to jemy go przede wszystkim na święta Bożego Narodzenia. Okazuje się jednak, że w nieodległej przyszłości może to być trudno dostępny rarytas. Już od kilku lat można zauważyć, że cena karpia rośnie, a spada jego produkcja. Dlaczego tak się dzieje?