Trasy na rower do 66 km od Głubczyc. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Głubczyc? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Głubczyc. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Głubczyc warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe z Głubczyc

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Głubczyc, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 11 listopada w Głubczycach ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 29%. W niedzielę 12 listopada w Głubczycach ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 21%. 🚲 Trasa rowerowa: KUŹNIA – NĘDZA – SIEDLISKA – KUŹNIA Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,56 km

Czas trwania wyprawy: 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 46 m

Suma zjazdów: 48 m Trasę dla rowerzystów z Głubczyc poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg (1) skręcamy w prawo w ulicę POLACZKOWĄ. Można także się zatrzymać i zobaczyć na mapce, gdzie się aktualnie znajdujemy i śmigamy w dalszą trasę. Droga przyjemna, ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej poruszamy się prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz (2). Jedziemy prosto i asfaltem pomiędzy domkami docieramy do granicy lasu. Wjeżdżamy w las. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych (3). Przejeżdżamy je i na kolejnym rozwidleniu dróg skręcamy w prawo (4). Po lewej stronie mamy wały ziemi i piaskownie. Wyjeżdżamy pod główną bramą piaskowni. Jedziemy cały czas prosto aż do mostu, gdzie skręcamy w prawo do centrum Siedlisk. Koło Straży Pożarnej mamy możliwość wyboru drogi powrotnej do Kuźni. Albo w prawo lasem, albo w lewo asfaltem:

– Lasem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i posuwamy się cały czas prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły miejsca startu wycieczki. – Asfaltem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Po drodze mijamy lokal, w którym można odpocząć, coś się napić i zjeść. Koło cmentarza skręcamy w prawo. Na końcu działek skręcamy w lewo i jesteśmy koło szkoły.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: ŚLUZA SŁAWIĘCICE Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,56 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 99 m

Suma zjazdów: 100 m Rowerzystom z Głubczyc trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy w kierunku Kędzierzyna-Koźla drogą 425. Mijamy Dziergowice, Lubieszów. Wyjeżdżamy z lasu w Bierawie i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Główną drogą jedziemy przez Grabówkę. Dojeżdżamy do drogi 408. Po lewej stronie mamy dużą firmę transportową. Kierujemy się w prawo. Jadąc 408, we wsi Ortowice skręcamy w lewo, aby dojechać drogą asfaltową wśród drzew do Starej Kuźni. W Starej Kuźni skręcamy w lewo (w stronę Kędzierzyna) i śmigamy długą leśną szosą. Mijamy wiadukt i dojeżdżamy do przejazdu kolejowego. Za przejazdem około 100 m skręcamy w prawo i trzymając się szlaku czerwonego, zmierzamy na plac apelowy Byłego Obozu Pracy. Wracamy na szosę i jedziemy w prawo dalej w kierunku Sławięcic. Po lewej stronie drogi nieco oddalone od niej stoją liczne bunkry, schrony i pozostałości poobozowe. Dojeżdżamy do drogi 40 i skręcamy w prawo do Sławięcic. Jadąc drogą nr 40, przejeżdżamy nad kanałem Gliwickim, patrząc w prawo widzimy śluzę. (1) Można podjechać do niej bliżej prawą stroną kanału. Zaciekawieni wjeżdżamy do parku żeby zobaczyć ciekawą architekturę. Wracamy tą samą drogą w kierunku Starej Kuźni. Przed Starą Kuźnią skręcamy jeszcze w lewo żeby zobaczyć historyczne zabudowania, dzisiaj Nadleśnictwo Kędzierzyn-Koźle (z daleka wygląda to jak Latarnia Morska (2). W Starej Kuźni nie skręcamy w prawo w drogę, z której przyjechaliśmy tylko kierujemy się prosto w stronę Kotlarni. W samej miejscowości dojeżdżamy do skrzyżowania z główną drogą. Skręcamy w lewo w stronę Gliwic. Mijamy zabudowania po prawej i lewej stronie. Przy znaku informującym o Kopalni Piasku skręcamy w prawo. Przed samą kopalnią widzimy Stare Lokomotywy (3). Przejeżdżamy przejazd kolejowy i kierujemy się prosto w las. Droga wije się wśród drzew i wyprowadza nas skrzyżowanie z drogą OBRĘBOWĄ gdzie skręcamy w lewo. Teraz cały czas prosto aż do drogi asfaltowej BARACHOWSKIEJ, gdzie skręcamy w prawo. Została nam ostatnia prosta do stadionu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dawne Nieboczowy z przygodami 2016/9/18 18:20 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 586 m

Suma zjazdów: 576 m Trasę rowerową mieszkańcom Głubczyc poleca Ireneusz Co dziś zostało z Nieboczów?

Do końca 2016 roku wieś Nieboczowy na południu woj. śląskiego zniknie z mapy. W jej miejscu powstanie zbiornik retencyjny, który ma uchronić przed powodzią Opole, Wrocław oraz Racibórz. Mieszkańcy są - albo wkrótce będą - w trakcie przeprowadzki do nowej wsi. Ma ona być nowoczesną kopią tej starej, której losy przesądzono po wielkiej powodzi z 1997 roku. W starych wciąż toczy się życie, lecz część domów wygląda, jakby jeszcze wczoraj urzędowali tu gospodarze, ale uciekli w pośpiechu, a majątek porzucili. Na pewno działa Cafe Club Baccara. Niestety po deszczu obecna rasa jest w wielu miejscach trudna do przebycia, jak na zdjęciach :)

Ci, którzy w Nieboczowach zostali, żyją jakby w zawieszeniu. Wiedzą, że wyprowadzka jest nieunikniona, ale nie wszystkim się ona uśmiecha.

Po przeprowadzce mieszkańców, wieś Nieboczowy zostanie zrównana z ziemią, ale nie zalana wodą. Pozostanie zbiornikiem awaryjnym dla mogącej wylać Odry. Spieszą się więc wszyscy ci, którzy w okolicy zwęszyli biznes. Wieś bowiem leży na podłożu żwirowym, jest pod nią około 100 mln metrów sześciennych cennego żwiru, który zaczęto intensywnie wydobywać. Fakt, że biznes się kręci, jest widoczny na drodze prowadzącej do miejscowości, którą opanowały wywrotki pędzące – bez zważania na ograniczenia prędkości – do jednej z kilkunastu powstałych wokół wsi żwirowni. Żwirownie pracują na pełnych obrotach, pozostawiając po sobie księżycowy, podziurawiony licznymi kraterami, krajobraz. Dawniej mieszkańcy łapaliby się za głowy, dziś nikt się nie przejmuje. To nawet lepiej, że tak "fedrują" - słyszymy - bo przy okazji pogłębiają przyszły zbiornik retencyjny i co ważne dla wsi: płacą podatki i tworzą miejsca pracy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Głubczyc

🚲 Trasa rowerowa: Nysa -- Kamieniec Ząbkowicki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,88 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 524 m

Suma zjazdów: 451 m AlterSpider poleca trasę rowerzystom z Głubczyc

Dziś wyprawa Nysa - Kamień Ząbkowicki a w niej : Dom Wagi Miejskiej (niem. Waagehaus Kämmereigebäude) – zabytkowy budynek przy ulicy Sukienniczej, w bloku kamienic śródrynkowych w Nysie. Wieża Wrocławska (Wieża Bramy Wrocławskiej, Biała Wieża) – gotycka budowla obronna, jedna z kilku zachowanych części średniowiecznych obwarowań miejskich Nysy, wraz z Wieżą Ziębickią i fragmentami murów obronnych. Fort II, albo Regulicki jest najdalej na północ wysuniętym dziełem nyskiej twierdzy. Konstrukcyjnie niemal identyczny z fortem I, i również jak on powstał jako dzieło prowizoryczne w latach 1865-66 i przebudowany na fort stały w latach 1871-73. Posiada narys czworobocznej lunety z wklęsłą ścianą szyjową. Jest fortem jednowałowym z trawersami i schronami na wałach dla piechoty i artylerii. Pod wałami znajdują się kazamaty koszarowo gospodarcze. W przeciwieństwie do swego bliźniaka fort III posiada chodniki przeciwminowe. Mur szyjowy niski umożliwiał wgląd i ostrzał z Obwałowań Wysokich znajdujących się zaledwie 550 m stąd.

Od 1934 roku służył jako magazyn sprzętu wojskowego, po roku 1945 również.

Obecnie gospodarzem obiektu jest Fundacja Twierdza Nysa i w sezonie turystycznym jest udostępniony do zwiedzania.

Fort Bombardierski założony na narysie kleszczowym 4 ramiennej gwiazdy z północnym ostrzem lekko zaokrąglonym. Wielkością cały fort odpowiada rozmiarom jednego naroża Fortu Prusy. Wały ziemne oskarpowane cegłą z profilem dla piechoty i trzema ławami artyleryjskimi w narożach oraz pochylniami wjazdowymi z poziomu dziedzińca . Pod wałami kazamaty koszarowo-magazynowe. Brama wjazdowa w formie przecięcia wału pośrodku kleszcza południowego. Oskarpowanie kleszcza północnego zniszczone. Sucha fosa z oskarpowanym cegłą przeciwstokiem przegrodzona murem /grodzią/ przy ostrzu północnym i wschodnim tj. na stykach z dalszymi obwarowaniami. Fort użytkowany przez wojsko /hodowlę świń/ ulega dewastacji zarówno od strony dziedzińca i kazamatów jak roślinności na wałach i przedstoku.

Zamek w Otmuchowie – budowla wzniesiona w średniowieczu, rozbudowana w latach 1585–1596 w stylu renesansowym, przebudowana w XVII w. w stylu barokowym, rezydencja biskupów wrocławskich do 1810.

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – monumentalny zabytkowy pałac neogotycki z XIX wieku znajdujący się w mieście Kamieniec Ząbkowicki w województwie dolnośląskim.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Moszna - Głogówek - Dobra - Kujawy - Moszna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,25 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 200 m

Suma zjazdów: 200 m Trasę rowerową mieszkańcom Głubczyc poleca Piorok Moszna: Moszna położona jest na szlaku komunikacyjnym łączącym Prudnik z Krapkowicami. Nazwa wioski pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Moschin, rodziny przybyłej do parafii Łącznik w XIV wieku. Jak głosi legenda, Moszna w średniowieczu należała do Zakonu Templariuszy. W roku 1679 właścicielami Mosznej była rodzina von Skall. W 1723 roku, po śmierci właścicielki Urszuli Marii von Skall, wieś przeszła w ręce jej kuzyna nadmarszałka dworu Fryderyka Wielkiego - Georga Wilhelma von Reisewitz. Z tego okresu pochodzi pałac - środkowa część dzisiejszego zamku. W roku 1771 rodzina von Reisewitz straciła Moszną, a majątek został zakupiony na licytacji przez Heinricha Leopolda von Seherr-Thossa - którego rodzina posiadała również na własność zamek i dobra w niedalekiej Dobrej. W 1853 roku Karl Gotthard Seherr-Thoss sprzedał Mosznę Heinrichowi von Erdmannsdorfowi, który zbył ją w 1866 roku Hubertowi von Tiele-Winckler z Miechowic. Jego syn Franz Hubert był pomysłodawcą i budowniczym zamku, wzniesionego po tym, jak w 1896 roku częściowo spłonął barokowy pałac.

Dziadek Franza Huberta, Franz Winckler zaczął pracę jako 16-letni górnik w kopalni srebra „Fryderyk” w Tarnowskich Górach. W Miechowicach Franz Winkler pojawił się w roku 1830, prowadząc księgowość swojego pana-pracodawcy Aresina, właściciela wielu kopalni galmanu i hut cynku. Po śmierci żony i właściciela kopalni ożenił się z bogatą wdową po nim - Marią Aresin. W 1840 roku król pruski nadał mu tytuł szlachecki. Dziedziczką fortuny była jego córka Valeska, która w 1854 roku wyszła za mąż za Huberta von Tiele i to on zakupił w 1866 roku Moszną. Po małżeństwie używali połączonego nazwiska - Tiele-Winckler. Hubert zmarł w 1893 r., a majątek po nim przypadł, zgodnie z zasadą majoratu, najstarszemu synowi - był nim wspomniany Franz-Hubert. W 1895 wszedł w szeregi arystokracji dzięki tytułowi hrabiowskiemu, nadanemu mu przez cesarza Wilhelma. W rok później, po pożarze, odbudował on i rozbudował swoją siedzibę. W 1904 r., a później 1911 i 1912 hrabiego odwiedzał władca Niemiec, przybywając na polowanie i to dla niego wybudowano, w latach 1911-1913 skrzydło zachodnie. Syn Franza Huberta, Claus-Peter w okresie międzywojennym przehulał część fortuny przodków. Umierając bezdzietny, usynowił swojego kuzyna, którego syn miał dziedziczyć majątek i tytuł hrabiowski. Jego rodzina mieszkała do końca wojny w Zamku Moszna, uchodząc do Niemiec przed nadchodzącą armią czerwoną.

Po wojnie losy Zamku układały się różnie - od 1972 do 2013 roku służył za budynek szpitala. Zamek, zgodnie z fantazją Franza Huberta, ma 365 pomieszczeń i 99 wież, z których słynie. Niespotykana architektura Zamku przyciąga rokrocznie do Mosznej rzesze turystów.

Głogówek - Dobra - Kujawy - Moszna

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Głubczycach

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Gmina Brzuze koło Rypina inwestuje w rozwój turystyki