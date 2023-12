Trasy na rower do 66 km od Głubczyc. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Głubczyc? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Głubczyc. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Głubczyc warto sprawdzić w weekend.

Dystans: 20,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 23 m

Suma zjazdów: 30 m Trasę rowerową mieszkańcom Głubczyc poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Na skrzyżowaniu z drogą OBRĘBOWĄ skręcamy w lewo. Prosto do kolejnego skrzyżowania z drogą DZIERGOWSKĄ. (W lesie po lewej była kiedyś ukryte stanowisko obrony przeciwlotniczej, teraz tego miejsca pilnuje zwierzyna leśna, jest też ukryta skrzynka - 1). Tutaj skręcamy w lewo. Jedziemy przed siebie. Przy znaku KOŁO KAMIENIA skręcamy w lewo. W połowie trasy znajdujemy kolejną skrzynkę. (2, 3, 4) (Ja przy okazji kolejny raz spotkałem kilka sarenek). Na krzyżówce z ZAKAZANĄ skręcamy w prawo i jedziemy tą ścieżką (5) aż do skrzyżowania z OD LOTNISKA. Teraz skręt w lewo i zaraz w prawo w DYREKCYJNĄ. Mijamy wieżę i kawałek dalej kolejna ukryta skrzynka. Prosto przecinamy drogę asfaltową Kuźnia - Dziergowice. Później szlak kolejowy do tych samych miejscowości. I nadal prosto. Przy ostatnim kamieniu (6) skręcamy w lewo (tutaj też jest ukryta skrzynka). Jedziemy teraz drogą asfaltową. Na rozwidleniu zjeżdżamy z asfaltu i jedziemy wzdłuż lasu. Po swojej prawej ręce mamy „elektrycznego pastucha” Mijamy kolejną skrzynkę (dzisiaj ostatnią). Jedziemy przed siebie. Mijamy gospodarstwo rolne, Maxpol. Pojawiają się domki. Skręcamy na asfalt w prawo. Jedziemy równolegle do torów. Skręcamy w lewo na przejazd kolejowy, zaraz za nim znowu w lewo. Asfaltem dojeżdżamy do miejsca startu naszej wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: BABICZOK Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 133 m

Suma zjazdów: 132 m Trasę rowerową mieszkańcom Głubczyc poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto. (1) Droga główna prowadzi lekko w lewo, my jedziemy w prawo :) (2) Droga tam jest mocniej terenowa, przez co ciekawsza. Dojeżdżamy do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Mijamy po lewej stronie basen. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Adamowic. Skręcamy w prawo w drogę leśną Marysieńka. Jest to odcinek trasy miejscami z luźniejszą nawierzchnią. Na „rondzie z drzewem na środku” zjeżdżamy na pierwszym zjeździe (3). Jedziemy prosto, wyjeżdżamy w lasu na łąkę, gdzie skręcamy w lewo w stronę gospodarstwa agroturystycznego (4, 5). Jedziemy wzdłuż płotu. Po prawej stronie mamy „las”. Przekraczamy drogę prowadzącą na piaskownię. Jedziemy w lewo wzdłuż wyrobiska. Przed nami Babiczok (6, 7). Koło wiaty skręcamy w prawo. Droga doprowadza nas do kolejnego jeziorka (8). Przy domkach jednorodzinnych skręcamy w lewo. Płytami betonowymi dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej prowadzącej do Raciborza. Skręcamy w lewo i na najbliższym skrzyżowaniu w prawo koło kapliczki. Z szutru skręcamy w prawo na asfalt. Teraz podążamy cały czas przed siebie. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Z ulicy Sobieskiej skręcamy w Konarskiego. Przekraczamy tory kolejowe. Asfalt znika, a pojawia się droga polna, którą przemy przed siebie. Ścieżka prowadzi w prawo. Znowu przekraczamy tory kolejowe. Wjeżdżamy w las, na rozwidleniu w lewo. Kolejną krzyżówkę (9) pokonujemy prosto. Droga prowadzi nas po lesie, po pewnym czasie główny szlak skręca w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Prosto można jechać do drogi prowadzącej z Kuźni do Nędzy. My udajemy się w lewo. Wyjeżdżamy na ścieżce prowadzącej nas wzdłuż torów. Koło leśnego przejazdu kolejowego skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i cały czas jedziemy prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły - miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: KUŹNIA RACIBORSKA – TWORÓG MAŁY – ZIELONA KLASA – KUŹNIA RACIBORSKA Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 84 m

Suma zjazdów: 85 m Trasę rowerową mieszkańcom Głubczyc poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. Mijamy wieżę obserwacyjną. (1) Na skrzyżowaniu (2) skręcamy w lewo – KOTLARSKA. Kończy się asfalt, jedziemy cały czas prosto po ubitych kamieniach. Mijamy ławkę zakochanych, (3) nadal prosto i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. (Znak kieruje Nas do kaplicy) Po lewej mamy drewnianą Kaplicę Św. Magdaleny. Cały czas prosto. Mijamy znak Nadleśnictwo Rudziniec, (4) droga wije się przez las. Po drodze mijamy budowę „leśnej autostrady” (5) Dojeżdżamy do TWOROGU MAŁEGO. (6) Na pierwszej krzyżówce skręcamy mocno w prawo w stronę lasu. Z TWAROGOWSKIEJ skręcamy na DO ŻWIROWEJ. Na skrzyżowaniu z ENERGETYCZNĄ skręcamy w lewo. (jedziemy wzdłuż linii wysokiego napięcia) Następnie skręcamy w prawo NA ORŁY i przed siebie. Zatrzymujemy się pod tablicą i kamieniem upamiętniającym to miejsce. (7) Teraz drogę wyznaczają znaki Leśnej Dydaktycznej Ścieżki Rowerowej. (po drodze mijamy wiele tablic informacyjnych oraz bardzo ciekawe miejsce zwane ZIELONĄ KLASĄ – 8). Drogą NA SZLABAN docieramy do asfaltowej KOTLARSKIEJ. Skręcamy w prawo i na kolejnym skrzyżowaniu kierujemy się jak znak wskazuje w stronę Kościoła w Kuźni Raciborskiej (ZAKAZANA). (9) Mijamy tory kolejowe. Droga wije się wśród drzew. Jesteśmy na skrzyżowaniu z drogą BARACHOWSKĄ, którą już jechaliśmy. Skręcamy w lewo i prosto szlakiem do stadionu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Głubczyc

🚲 Trasa rowerowa: SPOTKANIE Z DRAPIEŻNIKIEM Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 50 m

Suma zjazdów: 50 m Mazi88 poleca trasę rowerzystom z Głubczyc

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Wyruszamy z parkingu koło stadionu. Jedziemy drogą BARACHOWSKA prosto asfaltem. Na skrzyżowaniu z drogą ZAKAZANĄ skręcamy w prawo. Droga wije się wśród lasu, który odrasta po tragicznym pożarze z 1992 roku. (0) Dojeżdżamy do krzyżówki z dużym krzyżem. (1, 2) Skręcamy w lewo, spod kół znika asfalt, który ustąpił miejsca ubitym kamieniom. Drogą OD KRZYŻA przemieszczamy się przed siebie. Coraz bliżej spotkania z drapieżnikiem. Po około 1 km jesteśmy u celu. (3) Możemy odpocząć na ławeczce, a z kamienia możemy dowiedzieć się troszkę o tym miejscu. Wracamy na swoje środki lokomocji i jedziemy. Wracamy na asfaltową drogę. Jeśli uznamy, że przygód na dzisiaj nam wystarczy, to droga asfaltowa poprowadzi nas aż do stadionu. Ja jednak na kolejnym skrzyżowaniu skręciłem w lewo – BRACIEJOWSKA. Widać, że trasa nie jest często uczęszczana. (4, 5, 6) Kto nie miał okazji jechać tędy, niech żałuje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kamieniołomy Strzelce Opolskie Stopień trudności: 3.0

Dystans: 21,96 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 96 m

Suma zjazdów: 114 m Rowerzystom z Głubczyc trasę poleca Wojtek0280

Pierwsza część trasy przebiega przez czynny kamieniołom wapienia położonego w północnej części miasta, a druga część - przez zamknięty kamieniołom, który znajduje się po drugiej stronie ulicy 426.

Nawiguj

