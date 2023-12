Przegląd tygodnia z 24.12.2023 w Głubczycach. Najważniejsze wydarzenia od 17.12 do 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Domowe ciasto z mascarpone może przybierać różne formy. Można zrobić puszysty biszkopt i przełożyć go kremem z serkiem mascarpone, albo przyrządzić aksamitny sernik. Wybraliśmy 5 ciast z użyciem mascarpone, które rozpływają się w ustach. Wypróbuj nasze niezawodne przepisy, które z powodzeniem odtworzysz we własnej kuchni.

Beata Wyskup jest mamą trojga dzieci. Najmłodszy Antoś ma 3 miesiące. Mieszkanka Krzywiczyn dzieli teraz czas na opiekę nad niemowlakiem i walką z chorobą nowotworową. Pomóżmy jej w tym, trwa zbiórka internetowa na rehabilitację i dojazdy do szpitala.

Szopki bożonarodzeniowe mają przybliżać nam okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem. Na Opolszczyźnie stajenki z żywymi zwierzętami ponownie zobaczymy m.in. w Białej i Podlesiu. W świątecznym czasie warto wstąpić również do jednego z kościołów franciszkanów. To założyciel ich zakonu święty Franciszek 800 lat temu stworzył we włoskim Greccio pierwszą żywą szopkę.