Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Głubczycach. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Egzaminy zawodowe 2024 trwają. Błędny klucz odpowiedzi, który przekazała Centralna Komisja Edukacji sprawił, że uczniowie techników i szkół branżowych podchodzący dziś do egzaminu zawodowego, oblali test. Co się wydarzyło i jakie konsekwencje poniosą uczniowie? Czy będą musieli powtarzać egzamin? Znamy szczegóły.

Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

Czy 10 tys. zł to dużo czy mało? W przypadku gwiazd to raczej zwykła stawka. Dla przeciętnego człowieka to pięć i pół najmniejszych emerytur w Polsce, dla kogoś pensja szefa lub kwota za bardzo używany samochód. A dla naszych gwiazd? Czasem to cena torebki z którą przychodzi się na pokaz, czasem kwota za godzinę pracy. Sami zobaczcie co można zrobić z 10 tysiącami złotych w świecie gwiazd.