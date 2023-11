Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Głubczycach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Głubczyc, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowy rozkład jazdy pociągów Intercity na sezon 2023/2024 województwo opolskie. Będą nowe pociągi do Wiednia i Berlina”?

Przegląd tygodnia: Głubczyce, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy rozkład jazdy pociągów Intercity na sezon 2023/2024 województwo opolskie. Będą nowe pociągi do Wiednia i Berlina Dzienne pociągi z Opola do Wiednia i Berlina, więcej połączeń z i do Kędzierzyna-Koźla oraz więcej składów kursujących w ramach kategorii InterCity obsługiwanych komfortowym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa opolskiego, w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia. 📢 Można już zamawiać nowego Volkswagena Passata. Ile kosztuje? Volkswagen podał kwotę od jakiej zacznie się cennik dziewiątej generacji swojego bestsellerowego modelu. Passat będzie dostępny wyłącznie z nadwoziem kombi, a wszystkie odmiany silnikowe będą wyposażone w automatyczną przekładnię DSG.

📢 Kierowcy z Brzegu stracili prawo jazdy za zbyt szybką jazdę. Jechali jak na drodze ekspresowej! 125 km/h w terenie zabudowanym? Nawet na drodze ekspresowej za taką prędkość można dostać mandat, co dopiero na drodze wśród domów. Tutaj za takie coś traci się prawo jazdy.

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Głubczyce: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głubczycach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Modne zamienniki czapek dla seniorek i młodych kobiet. Zobacz, co zakładać na głowę jesienią i zimą. Przegląd gustownych propozycji Co nosić zimą zamiast czapki? Możliwości jest wiele. Zobacz modne alternatywny do ciepłych nakryć głowy, które je z powodzeniem zastąpią. Będziesz wyglądała w nich świetnie, a przy okazji nie zepsujesz swojej fryzury.

📢 8 wsi woj. świętokrzyskiego, które skrywają niezwykłe atrakcje. Zobaczcie, dlaczego warto wybrać się tam na wycieczkę Świętokrzyskie to region słynący z licznych jaskiń i odkryć archeologicznych, chociaż to oczywiście nie wszystko, co ma do zaoferowania to piękne województwo. Część najlepszych atrakcji znajdziecie poza granicami miast, na terenach tamtejszych wsi. Zobaczcie, które z nich warto odwiedzić podczas wycieczki. 📢 Opolskie Pomniki Historii. Jest już siedem takich zabytków. To świetny cel na weekendowe wycieczki Co ciekawe, wśród siedmiu opolskich Pomników Historii nie ma ani jednego zabytku z Opola. Na razie, bo lista ciągle się powiększa. Na 100-lecie odzyskania niepodległości w 2018r. liczyła sto historycznych miejsc w Polsce. Teraz takich prezydenckich zabytków jest już 125, w tym jeden nowy na Opolszczyźnie. Zobaczcie wszystkie te historyczne perły.

📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024 zaczyna już grać w Opolu. Ruszają zapisy wolontariuszy W sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu trwają już intensywne prace. Było już pierwsze spotkanie wolontariuszy, a wkrótce ruszają już licytacje charytatywne. 32. finał WOŚP będzie 28 stycznia 2024 roku. 📢 3 młodych wybrało się na nocny rajd po Opolu. Rozbili się na latarni. Nie pamiętają, kto był kierowcą Trzech młodych mieszkańców Opola w wieku od 17 do 21 lat wybrało się na rajd SUV-em, który zakończyli na latarni koło Castoramy. Dwóch z nich było pijanych, jeden trzeźwy. Śledczy mają teraz zagadkę: który z nich kierował? 📢 Wszystko zaczęło się od snu. Chór licealny z Głubczyc obchodzi swoje 35-lecie Śpiewali przed Janem Pawłem II, w gmachu Opery Narodowej i w parlamencie Irlandii Północnej. Zdobyli ponad 100 nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach. Chór licealny w Głubczycach to miejsce, które od lat pozwala młodzieży nie tylko rozwinąć się muzycznie, ale też wejść w dorosłe życie z odpowiednim bagażem doświadczeń. Teraz obchodzi swoje 35-lecie.

Spadł pierwszy śnieg w Górach Opawskich. To znak, że zima zbliża się wielkimi krokami W niedzielę (12 listopada) na południu Opolszczyzny spadł pierwszy śnieg w tym sezonie. Biały puch pokrył zbocza Kopy Biskupiej i innych szczytów w Górach Opawskich. Czy taka aura utrzyma się długo? Sprawdziliśmy prognozy pogody na najbliższe dni.

📢 Opolanie na Marszu Niepodległości w Warszawie. Tysiące Polaków wspólnie świętowało w stolicy Polski Od kilkunastu lat 11 listopada w Warszawie organizowany jest Marsz Niepodległości. Tego dnia do stolicy przyjeżdżają Polacy z najdalszych zakątków kraju i zagranicy. Wśród celebrujących w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości nie brakuje Opolan. Również w tym roku mieszkańcy Opolszczyzny maszerowali w Warszawie. Zobaczcie ich na zdjęciach.

