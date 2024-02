Przegląd prasy z Głubczyc. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.02.2024

Na dawnym przejściu granicznych Paczków – Biały Potok ok. 200 osób z Polski i Czech remonstrowało swój sprzeciw przeciwko Zielonemu Ładowi i napływowi towarów rolnych z Ukrainy. Podobnie było na przejściu granicznym Piotrowice Głubczyckie – Krnov.

Zabytkowe mury obronne w Byczynie przechodzą największą renowację od lat. Obecnie są kontynuowane prace na odcinku B, czyli od ulicy Wąskiej do wieży Polskiej. Chociaż wizualnie przedstawiał się on lepiej od pozostałych, okazało się, iż był w bardzo kiepskim stanie technicznym. Mógł się nawet zawalić.

Rzekomy policjant ostrzegł 81-letnią kobietę, że przestępcy chcą ukraść jej pieniądze. A tak naprawdę to on był przestępcą, który okradł seniorkę ze wszystkich oszczędności życia. 81-latka straciła 30.000 złotych.

Bieg z manekinem, przewrót w przód czy rzut piłką lekarską. To tylko niektóre z umiejętności sprawdzane na torze przeszkód, który należy zaliczyć przed wstąpieniem do policji. Opolscy mundurowi zachęcają, by niezobowiązująco sprawdzić się w takim teście.

Wzór opolski to charakterystyczny dla naszego regionu sposób zdobienia porcelany. Wyróżnia się on kwiecistą i roślinną ornamentyką. Taka opolska porcelana potrafi osiągać w Internecie naprawdę wysokie ceny. Sprawdć, czy nie masz podobnej zastawy w swoim domu.

