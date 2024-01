Przedszkola w Głubczycach. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

O rozwój dziecka warto dbać już od najmłodszych lat. Dobrym pomysłem jest więc zapisanie go do jednego z przedszkoli w Głubczycach. Zobacz dane adresowe placówek. Przeczytaj także, kiedy jest początek rekrutacji i jakimi kryteriami kierują się komisje oraz jak bardzo ważne jest, by Twoje dziecko możliwie jak najwcześniej rozpoczęło naukę życia w grupie.

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku, zdecydować o tym może bezpośrednio placówka.

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Głubczycach?

Rekrutacje w przedszkolach rozpoczynają się zazwyczaj w początkowych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady rekrutacji. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Głubczycach działają według przepisów, które określono w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do wybranej placówki już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w sposób tradycyjny, czyli samodzielne złożenie formularza w placówce. Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w przedszkolach publicznych w Głubczycach możesz znaleźć na ich stronach internetowych oraz na stronach urzędu miasta. Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi: niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

samotne wychowanie kandydata w rodzinie

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Głubczycach?

Nauka w przedszkolu jest wielce istotna w rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje zasady życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog. Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Dzieci uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, jeść, ubierać się, biegać, rysować. Zabawa w grupie pomaga w przyswajaniu takich zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.

Wizytówki przedszkoli w Głubczycach

Poniżej znajduje się lista wizytówek przedszkoli. Wybierz najlepsze dla Twojego dziecka.

