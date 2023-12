Prasówka z Głubczyc 13.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Głubczyce 13.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W latach 2007-2018 łącznie na terenie powiatu głubczyckiego zrealizowano 424 projekty na całkowitą wartość 696,67 mln złotych, z unijnym dofinansowaniem rzędu 516,04 mln złotych. Dzięki temu powstały nowe place zabaw, ścieżki rowerowe, wsparto przedszkola i szkoły oraz zapewniono dzieciom zajęcia dodatkowe. Zakupiono również bardziej ekologiczne autobusy, skanalizowano miejscowości, a przedsiębiorstwa otrzymały dotacje. Powiat głubczycki wyróżnia to, że posiada on aż 336,47 km dróg, co w skali krajowej jest ewenementem. Z tego też powodu Fundusze Europejskie powiecie wydatkowane są w dużej mierze na remonty dróg.