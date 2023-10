Prasówka tygodniowa z 8.10.2023 w Głubczycach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

Nie tylko silny ból w klatce piersiowej czy omdlenie mogą oznaczać choroby serca. Wiele objawów jest dużo mniej charakterystycznych. Jeśli jednak się pojawiają mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie. Nie bagatelizuj ich i zauważ zanim będzie za późno. Zawał serca czy udar mózgu to konsekwencja ignorowania tych subtelnych sygnałów jakie wysyła ci organizm, aby dać znać, że z twoim sercem dzieje się coś złego.

Księża i harcerze ZHR zapraszają rodziny do wspólnej wędrówki w góry. Rajd na Kopę Biskupia to świetna okazja do integracji i zacieśniania więzów rodzinnych - przekonują organizatorzy.

Prawie 400 biegaczy, także z kilkami, wózkami, a nawet na hulajnogach, stanęło na starcie I Opolskiego Biegu Rotmistrza Pileckiego, jaki zorganizowano w niedzielę 1 października w Głubczycach.