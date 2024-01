Prasówka 4.01.2024 Głubczyce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głubczyc

Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Wiemy, kiedy są przyjęcia do opolskiego garnizonu.

Sklepy pod szyldem Dino i Żabki powstają w coraz mniejszych miejscowościach. Mieszkańcy się cieszą, ale lokalny biznes nie jest w stanie sprostać konkurencji.