Prasówka 28.03.2024 Głubczyce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głubczyc

Rolnicy z powiatu kluczborskiego otworzyli sklep stacjonarny w Kluczborku, w którym sprzedają swoje wyroby. To prawdopodobnie jedyna tego typu inicjatywa na Opolszczyźnie.

Polska ciężarówka została zatrzymana w ramach obywatelskiego ujęcia 2 kilometry przed granicą polsko-czeską w Głuchołazach. Wcześniej ciężarówka uszkodziła pojazd, który próbował zajechać jej drogę.

Kampania wyborcza nie przebiera w słowach. W siedmiu gminach Opolszczyzny kandydaci do samorządów poczuli się obrażeni i pozwali do sądu swoich przeciwników. Niektórzy wolą dementować kłamstwa we własnym zakresie.