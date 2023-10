Prasówka 15.10.2023 z całego tygodnia w Głubczycach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jakub Ćwiek to polski twórca, który nie boi się technologii i wszedł w początkujący trend audiobooków interaktywnych. W słuchowisku z Cezarym Pazurą to użytkownicy decydują, jak potoczy się historia. Czym jednak jest nowe medium oraz forma rozrywki w postaci interaktywnych audiobooków i jakie ma zalety?

Cztery lata temu, 13 października 2019 roku 412 tysięcy dorosłych mieszkańców Opolszczyzny pobrało karty do głosowania i wrzuciło je wypełnione do urny. Już za kilka dni dowiemy się, jakie będą wyniki wyborów w 2023. Przypomnijmy jednak, jak głosowała Opolszczyzna w 2019.

Nawet bardzo ostra krytyka to jedno, ale słowa, które padają pod naszym adresem, są nie do porównania do czegokolwiek wcześniej w polskiej polityce – tak powiedział Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej rozmowy z Interią.

Wiadomo już, co Prawo i Sprawiedliwość szykuje na wieczór wyborczy 15 października. Poinformował o tym rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek w rozmowie z PAP.

Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

– To coś całkowicie niemożliwego do zrozumienia. Każdy człowiek, który ma zdrowy rozsądek, wie, że takich rzeczy robić nie wolno, a on dla zwycięstwa, dla awantury, która w jego mniemaniu ma mu dać zwycięstwo, jest gotów to robić – powiedział podczas konwencji wojewódzkiej Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Słowa te odnosiły się do ostatniej aktywności lidera PO Donalda Tuska.