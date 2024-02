Prasówka 15.02.2024 Głubczyce. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Głubczyc

W Klinicznym Centrum Ginekologii w Opolu każdy dzień jest Dniem Zakochanym, bo to największa porodówka na Opolszczyźnie. To tutaj rodzą się niemal wszystkie bliźniaki, trojaczki, a czasem nawet czworaczki!

Niektóre skrzyżowania są całkowicie blokowane, a policja organizuje objazdy. W innych miejscach protestujący co jakiś czas puszczają ruch pojazdów. W środę (14 lutego) problemy są między innymi w Prudniku, Nysie, Skarbimierzu, Dobrodzieniu, Krapkowicach i Namysłowie.

Nadchodzące wybory samorządowe to doskonała okazja dla mieszkańców, aby poznać i wybrać do władz osoby, które dobrze rozumieją problemy lokalnych środowisk. Poznając wcześniej plany i priorytety poszczególnych kandydatów, łatwiej będzie zmierzyć się z konkretnymi wyzwaniami po wyborach. Aktywni mieszkańcy, którzy wspólnie z samorządem chcą podejmować ważne lokalne sprawy, mogą liczyć na wsparcie Fundacji Batorego w ramach akcji Masz Głos. Zgłoszenia grup mieszkańców lub organizacji społecznych są przyjmowane do 16 lutego.