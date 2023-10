Najwięcej osób umiera z powodu chorób serca

Choroby serca są najczęstszą przyczyną śmierci na całym świecie. Szacuje się, że przyczyną połowy wszystkich zgonów w Polsce są właśnie zaburzenia pracy serca. Serce to najważniejszy mięsień w naszym ciele, który bezustannie pompuje krew dostarczając ją wraz z zawartymi w niej składnikami odżywczymi do każdej komórki naszego ciała. Gdy szwankuje, odczuwa to cały organizm.

Te sygnały świadczą o chorobach serca i układu krążenia. Nie bagatelizuj ich i rozpoznaj zawczasu.

Najczęściej występujące choroby serca to: