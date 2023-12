Do jakiego przedszkola w Głubczycach zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Głubczycach?

Rekrutacje do przedszkoli rozpoczynają się zwykle w pierwszych miesiącach roku , w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i zapisane w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Głubczycach?

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie ważna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności z zakresu motoryki. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, ubierać się, jeść, biegać, bawić się. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.