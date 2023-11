Czy w Głubczycach 01.12 można spodziewać się opadów śniegu? Sprawdź, czy jutro lub w najbliższych dniach zawita zima

Nadchodzące śnieżne dni w Głubczycach

Śnieg w czwartek 30.11.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 38 %. Ma spaść ok. 2,7 mm śniegu.

Śnieg w piątek 1.12.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 43%. Wychodząc z domu koniecznie ubierz się odpowiednio do zimowej aury. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 85 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 5,5 mm śniegu.

Śnieg w sobotę 2.12.2023

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 87%. Według prognoz, spadnie ok. 7 mm śniegu. Lepiej cieplej się ubrać w razie wychodzenia z domu. Opady śniegu pojawią się w nocy na 76 %. Według prognoz, spadnie ok. 5 mm śniegu. ## W jaki sposób powstaje śnieg?

Śnieg to opad atmosferyczny, który ma postać kryształków lody. Kryształki mogą przypominać gwiazdki, które łączą się w płatek śniegu. Śnieg powstaje w chmurach, kiedy krystalizuje się woda i przemienia się w kryształki lodu. Im niższa temperatura, tym kryształki lodu mogą mieć różne kształty. Jednak zdarzają się także proste geometryczne kształty, a nie tylko skomplikowane kryształki śniegu. Często są one także prawie idealnie symetryczne.

Jakie wyróżniamy opady śniegu?

grad

śnieżyca

śnieg ziarnisty

zamieć śnieżna

krupy śnieżne

zawieja

Jakie występują rodzaje śniegu?

Śnieg suchy to:

świeży puch

zsiadły puch

gips przewiany

gips zbity

śnieg zmrożony płatkowy

szreń

lodoszreń

lód

Śnieg mokry to:

mokry śnieg

ziarnisty śnieg

zamarznięty śnieg ziarnisty

firn

Ciekawostki o śniegu